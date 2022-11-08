ЗАМАНА - Школьники и студенты из Дагестана приглашаются к участию в VI Всероссийской олимпиаде «Ближе к Дальнему»

Школьники и студенты из Дагестана приглашаются к участию в VI Всероссийской олимпиаде «Ближе к Дальнему»

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08 ноября, 2022. Вторник 08:47
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Школьники и студенты из Дагестана приглашаются к участию в VI Всероссийской олимпиаде «Ближе к Дальнему»

Учащиеся 6–11 классов школ и студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций под руководством педагогов-наставников могут поучаствовать в VI Всероссийской метапредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему», которая пройдет с декабря этого года по март следующего, проинформировала пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

Школьники и студенты из Дагестана приглашаются к участию в VI Всероссийской олимпиаде «Ближе к Дальнему»

Чтобы принять участие, педагогам-наставникам нужно до 11 ноября направить анкету по ссылке, где им представят методические материалы для решения заданий конкурса.

1 и 2 туры олимпиады состоятся на онлайн-платформе «Ближе к Дальнему» с 1 декабря этого по 1 февраля будущего года. Финал олимпиады пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета с 10 по 15 марта 2023 года.

Призеры и победители олимпиады получат от 5 до 10 дополнительных баллов в качестве индивидуальных достижений при поступлении в ДВФУ и университеты-партнеры. Кроме того, активные педагоги-наставники получат возможность пройти бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации.

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