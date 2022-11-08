Чтобы принять участие, педагогам-наставникам нужно до 11 ноября направить анкету по ссылке, где им представят методические материалы для решения заданий конкурса.
1 и 2 туры олимпиады состоятся на онлайн-платформе «Ближе к Дальнему» с 1 декабря этого по 1 февраля будущего года. Финал олимпиады пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета с 10 по 15 марта 2023 года.
Призеры и победители олимпиады получат от 5 до 10 дополнительных баллов в качестве индивидуальных достижений при поступлении в ДВФУ и университеты-партнеры. Кроме того, активные педагоги-наставники получат возможность пройти бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации.