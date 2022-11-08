В празднике также поучаствовали Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов, заместитель премьер-министра региона Ризван Газимагомедов, руководитель Министерства промышленности и торговли республики Низам Халилов и другие.

В рамках открытия глава кабмина от имени руководителя РД Сергея Меликова поздравил сотрудников завода с 90-летним юбилеем предприятия.



В свою очередь, гендиректор АО «Завод имени Гаджиева» Абдулвагаб Папалашов в своей приветственной речи поблагодарил руководство региона за высокую оценку работы завода, а также поблагодарил всех собравшихся за оказанное внимание коллективу предприятия.

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