От Дагестана на мероприятие прибыли ученики Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей.
Дагестанские ребята победили в интеллектуальной лиге «Игры разума»
- Автор Дарья
- 07 ноября, 2022. Понедельник 14:34
Финал ежегодной интеллектуальной лиги «Игры разума» состоялся в Пятигорске. В нем участвовало 7 команд СКФО.
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