Дагестанские ребята победили в интеллектуальной лиге «Игры разума»

Финал ежегодной интеллектуальной лиги «Игры разума» состоялся в Пятигорске. В нем участвовало 7 команд СКФО.

От Дагестана на мероприятие прибыли ученики Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей.

В рамках соревнований команды прошли 4 этапа, по итогам которых дагестанские ребята стали победителями.

Стоит заметить, что интеллектуальная лига «Игры разума» направлена на расширение знаний юного поколения, развитие познавательного интереса и интеллекта, воспитание стремления к постоянному совершенствованию своих знаний, формирование дружеских отношений и умения работать в команде.