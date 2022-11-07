ЗАМАНА - Дагестанские ребята победили в интеллектуальной лиге «Игры разума»

Дагестанские ребята победили в интеллектуальной лиге «Игры разума»

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07 ноября, 2022. Понедельник 14:34
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Дагестанские ребята победили в интеллектуальной лиге «Игры разума»

Финал ежегодной интеллектуальной лиги «Игры разума» состоялся в Пятигорске. В нем участвовало 7 команд СКФО.

Дагестанские ребята победили в интеллектуальной лиге «Игры разума»

От Дагестана на мероприятие прибыли ученики Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей.

В рамках соревнований команды прошли 4 этапа, по итогам которых дагестанские ребята стали победителями.

Стоит заметить, что интеллектуальная лига «Игры разума» направлена на расширение знаний юного поколения, развитие познавательного интереса и интеллекта, воспитание стремления к постоянному совершенствованию своих знаний, формирование дружеских отношений и умения работать в команде.

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