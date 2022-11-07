ЗАМАНА - Более 140 школ попадут в программу капремонта в Дагестане в 2023 году

Более 140 школ попадут в программу капремонта в Дагестане в 2023 году

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07 ноября, 2022. Понедельник 13:52
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Более 140 школ попадут в программу капремонта в Дагестане в 2023 году
Под руководством премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова сегодня, 7 ноября, прошло собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом западных ограничений.
Более 140 школ попадут в программу капремонта в Дагестане в 2023 году

На совещании обсуждались вопросы организации капремонта в школах и в многоквартирных домах региона, работы по предоставлению массовых социально важных услуг с помощью сайта Госуслуг и так далее.

Глава кабмина республики напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным в июне подписано постановление об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. О планируемых работах по капремонту в школах в 2023 году и необходимом дополнительном финансировании объектов доложил руководитель Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев.

Так, как он заявил, в 2023 году в рамках реализации мероприятий республиканской программы «Модернизация школьных систем образования» предусмотрен капремонт 141 школы в 37 муниципальных образованиях, включая 11 подведомственных Минобрнауки региона организаций. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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