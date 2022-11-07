На совещании обсуждались вопросы организации капремонта в школах и в многоквартирных домах региона, работы по предоставлению массовых социально важных услуг с помощью сайта Госуслуг и так далее.

Глава кабмина республики напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным в июне подписано постановление об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. О планируемых работах по капремонту в школах в 2023 году и необходимом дополнительном финансировании объектов доложил руководитель Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев.

Так, как он заявил, в 2023 году в рамках реализации мероприятий республиканской программы «Модернизация школьных систем образования» предусмотрен капремонт 141 школы в 37 муниципальных образованиях, включая 11 подведомственных Минобрнауки региона организаций. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.