ЗАМАНА - В Дагестане до конца текущего года завершится капремонт в 100 многоквартирных домах

В Дагестане до конца текущего года завершится капремонт в 100 многоквартирных домах

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07 ноября, 2022. Понедельник 13:17
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В Дагестане до конца текущего года завершится капремонт в 100 многоквартирных домах

В Дагестане до конца нынешнего года завершат капремонт в 100 многоэтажных жилых домах. Об этом проинформировал заместитель руководителя Минстроя региона Залкип Залкипов в рамках собрания оперативного штаба по развитию экономики республики.

В Дагестане до конца текущего года завершится капремонт в 100 многоквартирных домах

Как заявил Залкипов, до конца этого года в регионе отремонтируют 100 многоквартирных домов общей площадью 254,28 тыс. кв. м, в 13 муниципальных образованиях на общую сумму 586,92 млн руб. Так, жилищные условия улучшатся у 11 280 дагестанцев.

«Программа реализуется в 2 стадии: 1-я – 61 МКД, и 2-я стадия – 39 МКД. В 2022 году предусмотрены ремонт кровли в 42 домах, ремонт фасада в 16 домах, ремонт подвала в 10 домах, ремонт внутридомовых инженерных систем в 50 домах, а также замена 54 лифтов в 19 МКД», – уточнил замминистра.

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