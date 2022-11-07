«Сотрудники Комитета по лесному хозяйству Дагестана, Махачкалинского и Карабудахкентского лесничеств совместно с Советом старейшин города Махачкалы и Советом ветеранов города высадили на территории гимназии №52 и детского сада №65 саженцы сосны обыкновенной в числе 80 штук», – заявило учреждение.
Всероссийская акция «Сохраним лес» организуется уже 4 год подряд благодаря нацпроекту «Экология». Она проводится благодаря работе АНО «Сад памяти», Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства. Помощь мероприятию обеспечил Фонд президентских грантов.
В первый раз акция «Сохраним лес» состоялась в 2019 году.