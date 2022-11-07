ЗАМАНА - В Махачкале в рамках акции «Сохраним лес» высадили 80 деревьев

В Махачкале в рамках акции «Сохраним лес» высадили 80 деревьев

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07 ноября, 2022. Понедельник 11:15
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В Махачкале в рамках акции «Сохраним лес» высадили 80 деревьев

Дагестанские лесники накануне поучаствовали в посадке деревьев в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», информирует пресс-служба Комитета по лесному хозяйству.

В Махачкале в рамках акции «Сохраним лес» высадили 80 деревьев

«Сотрудники Комитета по лесному хозяйству Дагестана, Махачкалинского и Карабудахкентского лесничеств совместно с Советом старейшин города Махачкалы и Советом ветеранов города высадили на территории гимназии №52 и детского сада №65 саженцы сосны обыкновенной в числе 80 штук», – заявило учреждение.

Всероссийская акция «Сохраним лес» организуется уже 4 год подряд благодаря нацпроекту «Экология». Она проводится благодаря работе АНО «Сад памяти», Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства. Помощь мероприятию обеспечил Фонд президентских грантов.

В первый раз акция «Сохраним лес» состоялась в 2019 году.

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