В Махачкале в рамках акции «Сохраним лес» высадили 80 деревьев

Дагестанские лесники накануне поучаствовали в посадке деревьев в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», информирует пресс-служба Комитета по лесному хозяйству.

«Сотрудники Комитета по лесному хозяйству Дагестана, Махачкалинского и Карабудахкентского лесничеств совместно с Советом старейшин города Махачкалы и Советом ветеранов города высадили на территории гимназии №52 и детского сада №65 саженцы сосны обыкновенной в числе 80 штук», – заявило учреждение.

Всероссийская акция «Сохраним лес» организуется уже 4 год подряд благодаря нацпроекту «Экология». Она проводится благодаря работе АНО «Сад памяти», Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства. Помощь мероприятию обеспечил Фонд президентских грантов.

В первый раз акция «Сохраним лес» состоялась в 2019 году.