В Дагестане земли муниципалитетов заберут взамен застроенных трасс для перегона скота

Как проинформировал руководитель Минсельхоза Дагестана Мухтарбий Аджеков, в республике земли муниципалитетов заберут взамен застроенных трасс для перегона скота.

Он объяснил это решение следующим образом: во многих муниципалитетах трассы для перегонки скота на пастбища попросту заняты – заправками, магазинами, жилыми домами. И вовсе уже оказались внутри стихийных населенных пунктов другие трассы. Министр отметил следующее: «По этому вопросу рассматриваются варианты обмена на прилегающие к муниципалитетам земельные участки».

Уже подготовлены и обсуждаются совместно с 13 муниципальными районами предварительные варианты обмена: Тарумовский, Кайтагский, Кумторкалинский, Буйнакский, Карабудахкентский, Докузпаринский, Казбековский, Дербентский, Магарамкентский, Ахтынский, Хасавюртовский, Кизилюртовский районы и Махачкала.