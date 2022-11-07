В Дагестан доставили новые реанимобили

В дагестанской скорой помощи появился 21 новый реанимобиль, они оснащены самым современным медицинским оборудованием.

Руководительница Минздрава Дагестана Татьяна Беляева лично вручила ключи от машин лидерам районных и городских больниц. Техника доставлялась в регион централизованной закупкой Минпромторга РФ.

Татьяна Беляева уточнила, что мобили разъедутся по 16 районам, а 2 из них останутся работать в махачкалинской «скорой»: «Скорая медицинская помощь испытывает заметную нагрузку, потому подобное пополнение повысит оперативность и качество работы службы», — отметила она.

Также новые реанимобили оснащены дополнительными жесткими носилками для перевозки пациентов с переломами.