ЗАМАНА - Площадь самого крупного в России сада фундука увеличат до 2 000 га

Площадь самого крупного в России сада фундука увеличат до 2 000 га

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07 ноября, 2022. Понедельник 08:13
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Площадь самого крупного в России сада фундука увеличат до 2 000 га

Площадь крупнейшего в России сада фундука в Сулейман-Стальском районе Дагестана в нынешнем году увеличится до 2 000 га, что в 2 раза больше, чем в минувшем году.

Площадь самого крупного в России сада фундука увеличат до 2 000 га

Для привлечения экспертов на площадке предприятия собираются открыть центр развития садоводства и передовых аграрных технологий, проинформировала пресс-служба Минсельхоза республики.

«На данный момент площадь садов, заложенных ООО “Полоса”, составляет почти 1600 га, а с учетом осенних посадок текущего года достигнет 2,6 тыс. га. Из них более 2 000 га придутся на один только фундуковый сад», – уточняет пресс-служба первого заместителя руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова.

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