Площадь самого крупного в России сада фундука увеличат до 2 000 га

Автор Дарья |||

Площадь крупнейшего в России сада фундука в Сулейман-Стальском районе Дагестана в нынешнем году увеличится до 2 000 га, что в 2 раза больше, чем в минувшем году.