Маршрут «Кавказская тропа» стал лучшим в области экологического туризма

Результаты Всероссийского конкурса проектов и лучших практик в сферах экологического, этнокультурного и креативного туризма объявили в Москве.

АНО «Пешком по Кавказу» при поддержке Минтуризма Дагестана подготовила для конкурса проект «Кавказская тропа», ставший победителем в категории «Проекты в сфере экологического туризма», информирует пресс-служба ведомства.

««Кавказская тропа» является туристским маршрутом, соединяющим Дербент и Сочи. Участок «Кавказской тропы» на территории Дагестана представляет собой 457 километров готовых промаркированных пеших троп, которые доступны для прохождения всем желающим. В топ-10 финалистов конкурса также попал проект дагестанской команды «Возрождение традиции канатоходства» в категории «Проекты в сфере этнокультурного туризма»», — уточняет пресс-служба.