ЗАМАНА - До конца текущего года в Дагестане начнут работу 10 модульных отелей

До конца текущего года в Дагестане начнут работу 10 модульных отелей

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06 ноября, 2022. Воскресенье 01:15
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До конца текущего года в Дагестане начнут работу 10 модульных отелей

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуют проекты по строительству новых туристических комплексов, заявляет пресс-служба Министерства туризма РД.

До конца текущего года в Дагестане начнут работу 10 модульных отелей

Открытие 10 модульных отелей собираются провести до конца этого года, из них 9 будут находиться в горных районах и один в Махачкале.

«Гостиницы появятся в следующих районах: Гунибский, Гергебильский, Гумбетовский, Дербентский, Ахвахский, Докузпаринский, Магарамкентский и в Махачкале. В них будут доступны более 100 номеров, 400 койко-мест и 60 рабочих мест», – уточняет пресс-служба министерства.

Стоит напомнить, ранее информировалось, что на возведение этих модульных отелей из федерального бюджета направлено 150 млн рублей.

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