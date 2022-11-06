До конца текущего года в Дагестане начнут работу 10 модульных отелей

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуют проекты по строительству новых туристических комплексов, заявляет пресс-служба Министерства туризма РД.

Открытие 10 модульных отелей собираются провести до конца этого года, из них 9 будут находиться в горных районах и один в Махачкале.

«Гостиницы появятся в следующих районах: Гунибский, Гергебильский, Гумбетовский, Дербентский, Ахвахский, Докузпаринский, Магарамкентский и в Махачкале. В них будут доступны более 100 номеров, 400 койко-мест и 60 рабочих мест», – уточняет пресс-служба министерства.

Стоит напомнить, ранее информировалось, что на возведение этих модульных отелей из федерального бюджета направлено 150 млн рублей.