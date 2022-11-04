ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравил жителей республики с Днём народного единства

Премьер-министр РД поздравил жителей республики с Днём народного единства

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04 ноября, 2022. Пятница 13:15
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Премьер-министр РД поздравил жителей республики с Днём народного единства
Глава Кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил жителей республики с Днём народного единства.
Премьер-министр РД поздравил жителей республики с Днём народного единства
Дорогие дагестанцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот важнейший государственный праздник является символом гражданского подвига российского народа, его солидарности, непреклонной веры и беззаветного служения Отчизне. 

Более четырех столетий назад наши предки, люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий, по зову сердца объединились, чтобы отстоять целостность и независимость Родины.

И сегодня наш долг – сообща противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные основы, на бесценные традиции единства и согласия, идти вперёд, продолжая преемственность тысячелетней истории, укрепляя мощь и величие России.

В этот знаменательный день желаю всем дагестанцам здоровья, благополучия, мирного неба над головой!

С уважением,  Председатель Правительства РД А.М. Абдулмуслимов.

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