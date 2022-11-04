Дорогие дагестанцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот важнейший государственный праздник является символом гражданского подвига российского народа, его солидарности, непреклонной веры и беззаветного служения Отчизне.

Более четырех столетий назад наши предки, люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий, по зову сердца объединились, чтобы отстоять целостность и независимость Родины.

И сегодня наш долг – сообща противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные основы, на бесценные традиции единства и согласия, идти вперёд, продолжая преемственность тысячелетней истории, укрепляя мощь и величие России.

В этот знаменательный день желаю всем дагестанцам здоровья, благополучия, мирного неба над головой!

С уважением, Председатель Правительства РД А.М. Абдулмуслимов.