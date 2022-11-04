Сергей Меликов поздравляет дагестанцев с Днём народного единства

Глава РД Сергей Меликов поздравляет жителей региона с Днём народного единства.

Уважаемые дагестанцы!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства –праздником, который уходит своими корнями в далекое прошлое России. Более четырех столетий назад был положен конец кровопролитным распрям, смуте и разобщенности, взят курс на укрепление государства, началось становление могущественной державы. Представители разных социальных слоев, этносов и вероисповеданий объединились, чтобы самостоятельно решать свою судьбу и судьбу своего Отечества. Причем сделали это осознанно, по доброй воле, определив уникальный путь исторического развития общества.

Дух единства и созидания, воплощенный в девизе «Вместе за одно!» – вот та несокрушимая сила, веками оберегавшая великую Отчизну от всевозможных посягательств. Перед этой силой отступали враги, рушились попытки достичь своекорыстных геополитических целей, поставить Россию на колени.

Отмечая сегодня крайне значимую для страны историческую дату, мы отдаем должное памяти и выдающимся делам наших предков, которые во все времена превыше всего ставили интересы Родины. Мы, дагестанцы, особенно отчетливо понимаем важность краеугольного принципа сохранения целостности и неделимости государства.

События далекой эпохи в нынешних непростых условиях, когда мир, по словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, «вступил в самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны», еще и еще раз напоминают нам о необходимости духовного единения и сплоченности. И тысячи военнослужащих, находящихся сегодня на передовой, в зоне проведения специальной военной операции на Украине, ярко свидетельствуют, что эти идеи живы, как направляющие вехи нашего общества.

Путь России – путь отстаивания правды и справедливости, свободы и независимости. Это очень высокие цели, но, как говорят у нас на Кавказе, начать без страха – все равно, что победить!

Желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого здоровья, добра и благополучия!