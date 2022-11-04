«Дорога регионального значения обеспечивает транспортные связи сел Магарамкентского, Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов между собой и с опорной сетью дорог Дагестана с выходом на федеральную трассу Р-217 “Кавказ”, и имеет важнейшее значение для социально-экономического развития данных районов», – отмечает ведомство.
В Магарамкентском районе ремонтируют 8 км автодороги
- Автор Дарья
- 04 ноября, 2022. Пятница 01:49
В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта региона в Магарамкентском районе продолжается ремонт автомобильной дороги «Магарамкент – Ахты – Рутул» на участке км 8 – км 16, информирует пресс-служба ведомства.
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