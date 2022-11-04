В Магарамкентском районе ремонтируют 8 км автодороги

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта региона в Магарамкентском районе продолжается ремонт автомобильной дороги «Магарамкент – Ахты – Рутул» на участке км 8 – км 16, информирует пресс-служба ведомства.

«Дорога регионального значения обеспечивает транспортные связи сел Магарамкентского, Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов между собой и с опорной сетью дорог Дагестана с выходом на федеральную трассу Р-217 “Кавказ”, и имеет важнейшее значение для социально-экономического развития данных районов», – отмечает ведомство.