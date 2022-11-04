ЗАМАНА - В Магарамкентском районе ремонтируют 8 км автодороги

В Магарамкентском районе ремонтируют 8 км автодороги

Автор
04 ноября, 2022. Пятница 01:49
|||
В Магарамкентском районе ремонтируют 8 км автодороги

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта региона в Магарамкентском районе продолжается ремонт автомобильной дороги «Магарамкент – Ахты – Рутул» на участке км 8 – км 16, информирует пресс-служба ведомства.

В Магарамкентском районе ремонтируют 8 км автодороги

«Дорога регионального значения обеспечивает транспортные связи сел Магарамкентского, Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов между собой и с опорной сетью дорог Дагестана с выходом на федеральную трассу Р-217 “Кавказ”, и имеет важнейшее значение для социально-экономического развития данных районов», – отмечает ведомство.

Прочитано 11 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top