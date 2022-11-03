ЗАМАНА - МЧС по Дагестану осуществило закупку товаров, необходимых для обеспечения военнослужащих

МЧС по Дагестану осуществило закупку товаров, необходимых для обеспечения военнослужащих

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03 ноября, 2022. Четверг 14:51
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МЧС по Дагестану осуществило закупку товаров, необходимых для обеспечения военнослужащих

В соответствии с указом Правительства Дагестана МЧС по региону было определено ответственным органом исполнительной власти по осуществлению закупок товаров, необходимых для обеспечения военнослужащих, принимающих участие в СВО.

МЧС по Дагестану осуществило закупку товаров, необходимых для обеспечения военнослужащих

2 ноября была осуществлена погрузка приобретенного товара со складских помещений МЧС по республике.

Чрезвычайное ведомство осуществило по заявке Военного комиссариата Республики Дагестан и Министерства обороны закупку целого спектра товаров, в числе которых военное обмундирование и снаряжение. 

Руководитель региона Сергей Меликов особое внимание уделил закупке продукции для нужд армии дагестанских производителей. В частности, он заметил: «Поставил цели перед органами власти – больше внимания уделять обеспечению безопасности людей, усилению защищенности объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, производству продукции, необходимой для нужд армии».

МЧС региона также тесно взаимодействовало с благотворителями, общественными организациями, органами местного самоуправления и всеми желающими оказать помощь нашей армии и мобилизованным в рамках частичной мобилизации землякам.

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