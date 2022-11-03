ЗАМАНА - Куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва?

Куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва?

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03 ноября, 2022. Четверг 14:11
Минобороны РФ|||
Куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва?

С 1 ноября в России началась осенняя призывная кампания. По постановлению Президента России она продлится с 1 ноября до 31 декабря.

Куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва?

Необходимо заметить, что осенние призывники будут служить во всех видах и родах войск на всей территории России за исключением ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Солдаты-срочники осеннего призыва в специальной военной операции не участвуют. В Дагестане на срочную службу призовут примерно 3500 мужчин. В Генштабе ВС России организовали работу «прямой телефонной линии», при обращении на которую призывники и их родные могут получить ответ на любой интересующий вопрос. Контакты горячей линии: 8 (495) 498-96-96; 8 (495) 498-96-97; 8 (495) 498-96-98. Также дагестанцы могут звонить по всем вопросам в Военный комиссариат республики по телефонам: 8 (872) 263-88-69 и 263-88-86


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