Куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва?

Необходимо заметить, что осенние призывники будут служить во всех видах и родах войск на всей территории России за исключением ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Солдаты-срочники осеннего призыва в специальной военной операции не участвуют. В Дагестане на срочную службу призовут примерно 3500 мужчин. В Генштабе ВС России организовали работу «прямой телефонной линии», при обращении на которую призывники и их родные могут получить ответ на любой интересующий вопрос. Контакты горячей линии: 8 (495) 498-96-96; 8 (495) 498-96-97; 8 (495) 498-96-98. Также дагестанцы могут звонить по всем вопросам в Военный комиссариат республики по телефонам: 8 (872) 263-88-69 и 263-88-86





