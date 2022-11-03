Конференция, посвященная Дню народного единства, прошла в Махачкале

Мероприятие проходило с целью патриотического воспитания молодого поколения и для разъяснения важности всеобщего единения для победы над агрессорами, обеспечения терпимого отношения ко всем нациям России. Начиная мероприятие, Марьям Мухтарова поприветствовала всех собравшихся и представила им серебряного победителя Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Абдулмалика Курбанова, который учится на 4 курсе колледжа. По завершению конференции учащиеся колледжа задали специалистам интересующие их вопросы и получили на них развернутые ответы.