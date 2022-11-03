В работе мероприятия поучаствуют лидеры органов государственной власти, авторитетные богословы из всех регионов России, дагестанские религиозные и общественные деятели.
Международная богословская конференция по религиозным и семейным ценностям состоится в Махачкале
- Автор Дарья
- 03 ноября, 2022. Четверг 11:24
Международная богословская конференция «Религиозные и семейные ценности в деле сохранения традиций: вызовы настоящего и решения для будущего» состоится сегодня, 3 ноября, в конференц-зале «Президент-комплекса».
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