11 соцобъектов на 1,6 млрд рублей продолжают строить в Дагестане в рамках развития СКФО

«В нынешнем году в Дагестане по госпрограмме развития СКФО предусмотрено финансирование 11 объектов. На данный момент полное освоение средств достигнуто по 3-м объектам проектирования. Общий объем направленных средств на реализацию этих проектов составил около 1,6 млрд рублей, из которых 80 млн рублей – средства регионального бюджета», – отмечает ведомство. Уточняют, что по оставшимся объектам работы осуществляются также в ускоренном темпе.