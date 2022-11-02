«В нынешнем году в Дагестане по госпрограмме развития СКФО предусмотрено финансирование 11 объектов. На данный момент полное освоение средств достигнуто по 3-м объектам проектирования. Общий объем направленных средств на реализацию этих проектов составил около 1,6 млрд рублей, из которых 80 млн рублей – средства регионального бюджета», – отмечает ведомство. Уточняют, что по оставшимся объектам работы осуществляются также в ускоренном темпе.
11 соцобъектов на 1,6 млрд рублей продолжают строить в Дагестане в рамках развития СКФО
- Автор Дарья
- 02 ноября, 2022. Среда 17:38
В Минэкономики Дагестана обсудили тему контрактации и кассового исполнения мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа, информирует пресс-служба ведомства.
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