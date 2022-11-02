Стоит заметить, что церемония награждения прошла вчера, 1 ноября, в Москве. Мероприятие проходит ежегодно, оно направлено на поощрение благотворительных инициатив.
Одна из ключевых задач премии — предложить предпринимательницам возможность системной, всесторонней поддержки и опеки семей мобилизованных военнослужащих через деятельность женского движения и программы «Синий платочек».
Номинанты премии получили награды за достижения в области бизнеса, информационных технологий, общественной деятельности, индустрии красоты, моды и искусства.
Сефижат Магомедрасуловой вручили награду Международной премии в сфере социальной ответственности «Синий платочек»
- Автор Дарья
- 02 ноября, 2022. Среда 15:51
Председательнице Дагестанского республиканского отделения «Женщины бизнеса» и «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасуловой вручили награду Международной премии в области милосердия, гуманитарной работы и социальной ответственности «Синий платочек».
Стоит заметить, что церемония награждения прошла вчера, 1 ноября, в Москве. Мероприятие проходит ежегодно, оно направлено на поощрение благотворительных инициатив.
Одна из ключевых задач премии — предложить предпринимательницам возможность системной, всесторонней поддержки и опеки семей мобилизованных военнослужащих через деятельность женского движения и программы «Синий платочек».
Номинанты премии получили награды за достижения в области бизнеса, информационных технологий, общественной деятельности, индустрии красоты, моды и искусства.
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