ЗАМАНА - Сефижат Магомедрасуловой вручили награду Международной премии в сфере социальной ответственности «Синий платочек»

Сефижат Магомедрасуловой вручили награду Международной премии в сфере социальной ответственности «Синий платочек»

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02 ноября, 2022. Среда 15:51
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Сефижат Магомедрасуловой вручили награду Международной премии в сфере социальной ответственности «Синий платочек»

Председательнице Дагестанского республиканского отделения «Женщины бизнеса» и «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасуловой вручили награду Международной премии в области милосердия, гуманитарной работы и социальной ответственности «Синий платочек».

Сефижат Магомедрасуловой вручили награду Международной премии в сфере социальной ответственности «Синий платочек»

Стоит заметить, что церемония награждения прошла вчера, 1 ноября, в Москве. Мероприятие проходит ежегодно, оно направлено на поощрение благотворительных инициатив. Одна из ключевых задач премии — предложить предпринимательницам возможность системной, всесторонней поддержки и опеки семей мобилизованных военнослужащих через деятельность женского движения и программы «Синий платочек». Номинанты премии получили награды за достижения в области бизнеса, информационных технологий, общественной деятельности, индустрии красоты, моды и искусства.

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