Подростки из Дагестана одержали победу на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Ученица школы №11 Фатима Алекперова вошла в число лучших среди выпускников и выиграла 1 миллион рублей. Победительницей среди учеников 9 классов стала Ульяна Артемчук из школы №19, ей вручили 200 000 рублей. Выигранные деньги девушки смогут потратить на свое образование и саморазвитие.

Стоит напомнить, что Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для школьников в сегодняшней России. Там оценивают умение работать в команде, способность работать с большими объемами данных, находить необычные решения в тяжелых ситуациях, творческое мышление и организаторские способности. В нынешнем году в нем поучаствовало около 4 млн человек.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Образование» президентской платформы «Россия — страна возможностей».