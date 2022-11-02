ЗАМАНА - Подростки из Дагестана одержали победу на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Подростки из Дагестана одержали победу на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

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02 ноября, 2022. Среда 13:37
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Подростки из Дагестана одержали победу на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Дербентские школьницы одержали победу на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

Подростки из Дагестана одержали победу на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Ученица школы №11 Фатима Алекперова вошла в число лучших среди выпускников и выиграла 1 миллион рублей. Победительницей среди учеников 9 классов стала Ульяна Артемчук из школы №19, ей вручили 200 000 рублей. Выигранные деньги девушки смогут потратить на свое  образование и саморазвитие.

Стоит напомнить, что Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для школьников в сегодняшней России. Там оценивают умение работать в команде, способность работать с большими объемами данных, находить необычные решения в тяжелых ситуациях, творческое мышление и организаторские способности. В нынешнем году в нем поучаствовало около 4 млн человек.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Образование» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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