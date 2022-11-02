ЗАМАНА - В музее «Дагестанский аул» проходят мастер-классы по народным промыслам

В музее «Дагестанский аул» проходят мастер-классы по народным промыслам

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02 ноября, 2022. Среда 12:38
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В музее «Дагестанский аул» проходят мастер-классы по народным промыслам

Для гостей музея «Дагестанский аул» проходят мастер-классы по народным промыслам, например, ювелирное дело, вышивка золотом, резьба по дереву и ковроткачество, информирует пресс-служба учреждения.

В музее «Дагестанский аул» проходят мастер-классы по народным промыслам

Посетители музея активно участвовали в данных мастер-классах. Все желающие могут записаться на индивидуальные мастер-классы.

Ювелирным навыкам гостей музея обучал художник-ювелир и специалист музея Арслан Айсакадиев.

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