Посетители музея активно участвовали в данных мастер-классах. Все желающие могут записаться на индивидуальные мастер-классы.
Ювелирным навыкам гостей музея обучал художник-ювелир и специалист музея Арслан Айсакадиев.
Для гостей музея «Дагестанский аул» проходят мастер-классы по народным промыслам, например, ювелирное дело, вышивка золотом, резьба по дереву и ковроткачество, информирует пресс-служба учреждения.
Посетители музея активно участвовали в данных мастер-классах. Все желающие могут записаться на индивидуальные мастер-классы.
Ювелирным навыкам гостей музея обучал художник-ювелир и специалист музея Арслан Айсакадиев.
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