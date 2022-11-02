Церемония закрытия конференции «Формула согласия» прошла в Каспийске

В рамках финального дня специалисты рассмотрели проекты, которые были представлены на грантовый конкурс Росмолодежи, кроме того для участников организовали проектную сессию.

Глава Минмолодежи региона обратился к собравшимся с приветственным словом.

«Приятно, что площадкой для такой важной и актуальной конференции выбран Дагестан, город Каспийск. Также важно, что для инициатив участников появилась грантовая поддержка, ведь сейчас необходимо обратить особое внимание на деятельность в социальных сетях в области профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма», — высказался он. Также на мероприятии были объявлены итоги грантового конкурса Росмолодежи. Победителями стали следующие дагестанцы: Халип Тагиров с проектом «Образовательная и психологическая адаптация молодёжи 14-18 лет, возвращённых из мест боевых действий "Поколение Z"» и Руслан Рузанов с проектом «Мой Дагестан».

