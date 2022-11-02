Принять участие в конкурсе могут россияне в возрасте от 10 лет и старше, которые проживают на территории Дагестана.
Конкурс включает в себя такие номинации: доброволец в области ЧС и поиска пропавших людей, социальный волонтер, доброволец гражданско-патриотического воспитания, волонтер-эколог, доброволец культуры, юный волонтер, доброволец- медик, волонтер-наставник.
Направить заявку можно до 20 ноября по адресу: Махачкала, улица М. Гаджиева, 170, АНО «Добровольцы Дагестан» или по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Победители и призеры получат ценные подарки.