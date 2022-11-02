Крупные мероприятия по празднованию юбилея пройдут с 18 по 20 ноября в Дербенте, в них поучаствуют представители федеральных органов власти, коллективов виноградарских и винодельческих предприятий, гостей из разных субъектов России.

«Дагестан является одним из регионов-лидеров по развитию виноградарства, регион во все времена славился своими виноградниками, площади под которыми ежегодно растут. Продукцию наших заводов поставляют не только во все субъекты России, но и за ее пределы. Комитет «Дагвино» со дня открытия хранил, развивал и приумножал славные традиции виноградарства и виноделия. И на сегодняшний день эта сфера является одной из ведущих в агропромышленном комплексе Дагестана. Поэтому все планируемые мероприятия необходимо провести на высоком уровне», – высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.