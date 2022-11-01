«В рамках 2-х дней ребята побывали на образовательных площадках от региональных спикеров, обучились управлению проектами и публичным выступлениям, присоединились к “Диалогу на равных” с 8-кратным чемпионом России по тайскому боксу Кямраном Набати. Они также обсудили тему перспектив развития волонтерского движения», – отмечает ведомство.
Форум волонтеров-медиков состоялся в Махачкале
- Автор Дарья
- 01 ноября, 2022. Вторник 18:44
Более 100 молодых людей поучаствовало в Республиканском форуме волонтеров-медиков, информирует пресс-служба Министерства молодежи Дагестана.
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