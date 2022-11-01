ЗАМАНА - Форум волонтеров-медиков состоялся в Махачкале

Форум волонтеров-медиков состоялся в Махачкале

Автор
01 ноября, 2022. Вторник 18:44
|||
Форум волонтеров-медиков состоялся в Махачкале

Более 100 молодых людей поучаствовало в Республиканском форуме волонтеров-медиков, информирует пресс-служба Министерства молодежи Дагестана.

Форум волонтеров-медиков состоялся в Махачкале

«В рамках 2-х дней ребята побывали на образовательных площадках от региональных спикеров, обучились управлению проектами и публичным выступлениям, присоединились к “Диалогу на равных” с 8-кратным чемпионом России по тайскому боксу Кямраном Набати. Они также обсудили тему перспектив развития волонтерского движения», – отмечает ведомство.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top