Всероссийский фестиваль «Наука 0+» стартовал в ДГУ

В ДГУ состоялось открытие Всероссийского фестиваля «Наука 0+». В мероприятии поучаствовало более 200 человек: студенты, школьники и молодые исследователи.

В фойе Научной библиотеки были размещены выставки научного потенциала и достижений университетов: студенты химического факультета ДГУ проделывали опыты с растворами, на площадке ДГТУ можно было ознакомиться с элементами микроэлектроники, радиотехники, солнечной энергетики. Также юные ученые продемонстрировали самодельного робота-скорпиона, реагирующего на тело человека. ДагГАУ подготовил продукты биотехнологического производства – фруктовые чипсы, мармелад и соления. Ученики СОШ №61 показали роботов, которые были разработаны в рамках Кванториума.

На мероприятии для собравшихся организовали киноклубы, лекции и дискуссионные площадки, мастер-классы и тренинги от ученых и профессионалов со всего региона.