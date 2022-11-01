ЗАМАНА - Всероссийский фестиваль «Наука 0+» стартовал в ДГУ

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» стартовал в ДГУ

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01 ноября, 2022. Вторник 15:51
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Всероссийский фестиваль «Наука 0+» стартовал в ДГУ

В ДГУ состоялось открытие Всероссийского фестиваля «Наука 0+». В мероприятии поучаствовало более 200 человек: студенты, школьники и молодые исследователи.

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» стартовал в ДГУ

В фойе Научной библиотеки были размещены выставки научного потенциала и достижений университетов: студенты химического факультета ДГУ проделывали опыты с растворами, на площадке ДГТУ можно было ознакомиться с элементами микроэлектроники, радиотехники, солнечной энергетики. Также юные ученые продемонстрировали самодельного робота-скорпиона, реагирующего на тело человека. ДагГАУ подготовил продукты биотехнологического производства – фруктовые чипсы, мармелад и соления. Ученики СОШ №61 показали роботов, которые были разработаны в рамках Кванториума. 

На мероприятии для собравшихся организовали киноклубы, лекции и дискуссионные площадки, мастер-классы и тренинги от ученых и профессионалов со всего региона.

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