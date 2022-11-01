Закупку лекарств для медучреждений Дагестана сделают централизованной

В Правительстве Дагестана обсуждается вопрос централизации лекарственных закупок. Это позволит оперативно приобретать необходимые препараты и контролировать их использование.

Переход к новой системе закупок планируется осуществить уже в 2023 году. Деятельность в этом направлении проводится совместно с региональным комитетом по государственным закупкам.

Об этом в ходе оперативного собрания под руководством главы Дагестана Сергея Меликова проинформировал первый вице-премьер Руслан Алиев.

В ходе заседания были озвучены также вопросы освоения федеральных средств, направленных в республику в рамках реализации госпрограмм, и средств из регионального бюджета.

Руслан Алиев напомнил лидерам органов исполнительной власти и руководителям муниципальных образований, что контроль бюджета на сегодняшний день демонстрирует недоработки в части исполнения взятых на себя обязательств. Этот вопрос детально обсудят на одном из совещаний оперштаба в конце осени.