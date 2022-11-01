На Всероссийской конференции «Формула согласия» стартовала защита проектов

Вчера, 31 октября, на Всероссийской конференции по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма «Формула согласия» началась защита проектов в рамках конкурса "Росмолодежь. Гранты".

Его итоги будут объявлены сегодня на торжественном финале мероприятия. Победителям конкурса вручат до 1 млн рублей на реализацию проекта.

Также в 3-й день на мероприятии прошли потоковые мероприятия, посвященные особенностям профилактики экстремизма среди молодежи, методам модераторов сайтов экстремистской направленности, использующихся для воздействия на ценностные ориентации молодого поколения. Кроме того, участники примут участие в интерактивных играх. Стоит напомнить, что в мероприятии в очном формате участвует около 130 сотрудников органов исполнительной власти регионов России.