ЗАМАНА - На Всероссийской конференции «Формула согласия» стартовала защита проектов

На Всероссийской конференции «Формула согласия» стартовала защита проектов

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01 ноября, 2022. Вторник 15:12
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На Всероссийской конференции «Формула согласия» стартовала защита проектов На Всероссийской конференции «Формула согласия» стартовала защита проектов

Вчера, 31 октября, на Всероссийской конференции по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма «Формула согласия» началась защита проектов в рамках конкурса "Росмолодежь. Гранты".

На Всероссийской конференции «Формула согласия» стартовала защита проектов

Его итоги будут объявлены сегодня на торжественном финале мероприятия. Победителям конкурса вручат до 1 млн рублей на реализацию проекта.

Также в 3-й день на мероприятии прошли потоковые мероприятия, посвященные особенностям профилактики экстремизма среди молодежи, методам модераторов сайтов экстремистской направленности, использующихся для воздействия на ценностные ориентации молодого поколения. Кроме того, участники примут участие в интерактивных играх. Стоит напомнить, что в мероприятии в очном формате участвует около 130 сотрудников органов исполнительной власти регионов России.

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