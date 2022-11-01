«В Астраханской области собираются заменить более 200 лифтов и большую часть из них изготовит КЭАЗ. Наши лифты не первый год размещаются в рамках программы капитального ремонта в городах Дагестана и в соседних субъектах, и на практике они доказали свое качество», – высказался начальник компании Артур Рамазанов. «В нынешнем году в 15 жилых домах Махачкалы и Каспийска установили 50 новых лифтов производства КЭАЗ.
Лифты от предприятия «Кизлярэлектроаппарат» появятся в жилых домах Астрахани
- Автор Дарья
- 01 ноября, 2022. Вторник 11:10
В многоэтажных жилых домах Астрахани старое лифтовое оборудование заменяют на новое. Одним из подрядчиков стало ООО «Кизлярэлектроаппарат», информирует пресс-служба администрации города.
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