ЗАМАНА - Лифты от предприятия «Кизлярэлектроаппарат» появятся в жилых домах Астрахани

Лифты от предприятия «Кизлярэлектроаппарат» появятся в жилых домах Астрахани

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01 ноября, 2022. Вторник 11:10
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Лифты от предприятия «Кизлярэлектроаппарат» появятся в жилых домах Астрахани

В многоэтажных жилых домах Астрахани старое лифтовое оборудование заменяют на новое. Одним из подрядчиков стало ООО «Кизлярэлектроаппарат», информирует пресс-служба администрации города. 

Лифты от предприятия «Кизлярэлектроаппарат» появятся в жилых домах Астрахани

«В Астраханской области собираются заменить более 200 лифтов и большую часть из них изготовит КЭАЗ. Наши лифты не первый год размещаются в рамках программы капитального ремонта в городах Дагестана и в соседних субъектах, и на практике они доказали свое качество», – высказался начальник компании Артур Рамазанов.  «В нынешнем году в 15 жилых домах Махачкалы и Каспийска установили 50 новых лифтов производства КЭАЗ. 

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