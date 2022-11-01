Лифты от предприятия «Кизлярэлектроаппарат» появятся в жилых домах Астрахани

«В Астраханской области собираются заменить более 200 лифтов и большую часть из них изготовит КЭАЗ. Наши лифты не первый год размещаются в рамках программы капитального ремонта в городах Дагестана и в соседних субъектах, и на практике они доказали свое качество», – высказался начальник компании Артур Рамазанов. «В нынешнем году в 15 жилых домах Махачкалы и Каспийска установили 50 новых лифтов производства КЭАЗ.