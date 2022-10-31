«Депутаты волгоградской городской думы приняли решение об увековечении памяти классика - его имя будет носить вновь образованная улица на "Семи Ветрах" города-героя. С участием делегации из Дагестана прошли церемония закладки памятного камня и посадка деревьев на улице имени Расула Гамзатова», — сообщил Магомедрасулов.
Улицу в Волгограде назвали в честь классика поэзии Расула Гамзатова
- Автор Дарья
- 31 октября, 2022. Понедельник 17:48
В Волгограде одну из улиц города назвали в честь дагестанского классика поэзии Расула Гамзатова. Мемориальную доску разместили на здании одного из домов в Дзержинском районе, проинформировал заместитель начальника Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова Магомедрасул Магомедрасулов.
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