ЗАМАНА - Улицу в Волгограде назвали в честь классика поэзии Расула Гамзатова

Улицу в Волгограде назвали в честь классика поэзии Расула Гамзатова

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31 октября, 2022. Понедельник 17:48
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Улицу в Волгограде назвали в честь классика поэзии Расула Гамзатова Улицу в Волгограде назвали в честь классика поэзии Расула Гамзатова

В Волгограде одну из улиц города назвали в честь дагестанского классика поэзии Расула Гамзатова. Мемориальную доску разместили на здании одного из домов в Дзержинском районе, проинформировал заместитель начальника Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова Магомедрасул Магомедрасулов.

Улицу в Волгограде назвали в честь классика поэзии Расула Гамзатова

«Депутаты волгоградской городской думы приняли решение об увековечении памяти классика - его имя будет носить вновь образованная улица на "Семи Ветрах" города-героя. С участием делегации из Дагестана прошли церемония закладки памятного камня и посадка деревьев на улице имени Расула Гамзатова», — сообщил Магомедрасулов.

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