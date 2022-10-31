Улицу в Волгограде назвали в честь классика поэзии Расула Гамзатова

В Волгограде одну из улиц города назвали в честь дагестанского классика поэзии Расула Гамзатова. Мемориальную доску разместили на здании одного из домов в Дзержинском районе, проинформировал заместитель начальника Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова Магомедрасул Магомедрасулов.

«Депутаты волгоградской городской думы приняли решение об увековечении памяти классика - его имя будет носить вновь образованная улица на "Семи Ветрах" города-героя. С участием делегации из Дагестана прошли церемония закладки памятного камня и посадка деревьев на улице имени Расула Гамзатова», — сообщил Магомедрасулов.