Расписание рейсов: вылет из махачкалинского аэропорта в 07:30 по мск с прилетом в Самару в 11:00 по местному времени (длительность полёта 2 часа 30 минут); вылет из аэропорта Самары в 05:00 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 06:30 по мск (время полёта 2 часа 30 минут).
Появится новый авиарейс из Махачкалы в Самару
- Автор Дарья
- 31 октября, 2022. Понедельник 10:14
Со 2 ноября авиаперевозчик Nordwind в осенне-зимний период будет осуществлять полеты из Махачкалы в Самару по средам и воскресеньям на воздушных суднах Boeing 737-800.
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