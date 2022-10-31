Появится новый авиарейс из Махачкалы в Самару

Со 2 ноября авиаперевозчик Nordwind в осенне-зимний период будет осуществлять полеты из Махачкалы в Самару по средам и воскресеньям на воздушных суднах Boeing 737-800.

Расписание рейсов: вылет из махачкалинского аэропорта в 07:30 по мск с прилетом в Самару в 11:00 по местному времени (длительность полёта 2 часа 30 минут); вылет из аэропорта Самары в 05:00 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 06:30 по мск (время полёта 2 часа 30 минут).