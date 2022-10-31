ЗАМАНА - Появится новый авиарейс из Махачкалы в Самару

Появится новый авиарейс из Махачкалы в Самару

Автор
31 октября, 2022. Понедельник 10:14
Эдгар Брещанов / Global Look Press Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/24/06/2022/62b5f0579a7947bf77be7323|||
Появится новый авиарейс из Махачкалы в Самару

Со 2 ноября авиаперевозчик Nordwind в осенне-зимний период будет осуществлять полеты из Махачкалы в Самару по средам и воскресеньям на воздушных суднах Boeing 737-800.

Появится новый авиарейс из Махачкалы в Самару

Расписание рейсов: вылет из махачкалинского аэропорта в 07:30 по мск с прилетом в Самару в 11:00 по местному времени (длительность полёта 2 часа 30 минут); вылет из аэропорта Самары в 05:00 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 06:30 по мск (время полёта 2 часа 30 минут).

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top