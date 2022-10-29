Сергей Меликов проверил ход строительства многоквартирных жилых домов в Каспийске

Напомним, ранее пайщики ПЖСК обращались к главе республики с просьбой оказать содействие в решении их проблем, среди которых была не только значительная задержка сдачи жилых домов в эксплуатацию, но и неправомерное требование застройщиков о внесении дополнительной платы за строящееся жилье. Помимо прочего, заявители жаловались на низкое качество материалов и грубые нарушения при строительстве. Вместе с тем в этих домах предполагается проживание около тысячи семей, среди которых есть многодетные, инвалиды, пенсионеры, семьи участников спецоперации, а также погибших военнослужащих.

Обращение дошло до главы региона, после чего состоялась трёхсторонняя встреча. Ознакомившись с ситуацией, выслушав как пайщиков, так и представителей строительной организации, глава Дагестана дал тогда ряд поручений и взял на контроль решение проблемных вопросов.

Согласно паспортам объектов жилых зданий срок окончания строительства двух блоков приходился на четвертый квартал 2020 года, а одного – на третий квартал 2021 года. Однако по настоящее время дома не сданы.

Как ведутся строительно-монтажные работы, глава региона проверил сегодня с выездом на место и осмотрел три жилых блока.

Так, на территории одного из 12-ти этажных домов в настоящее время проводится замена некачественной тротуарной плитки, укладывается дорожное полотно на дворовых въездах, ведётся монтаж фасада. Уже завершены обустройство детской и спортивной площадок, скамеек для отдыха, монтаж лифтов, практически закончены внутренние отделочные работы в подъездах.

«Сегодня стройка ведется по первоначальным проектам. Во всех наших монолитно-кирпичных пятиподьездных домах будут установлены как пассажирские, так и грузовые лифты, для бесперебойной подачи воды комплексы будут обеспечены специальными резервуарами. Все недочеты, на которые было указано Минстроем, мы устранили. До конца этого года сдадим первый объект», - заявил генеральный директор ООО «АРСИ групп» Артур Абдуллаев.

Главе Дагестана озвученные сроки показались сомнительными: «Пока вы завершите работы, пока решите вопросы с документами, пока создадите управляющую компанию, будет уже 2023 год. У вас еще не все работы завершены, нет благоустройства, соответственно, не получен акт завершенного объекта строительства», - прокомментировал Сергей Меликов.

Недоверие озвучила и одна из будущих хозяек квартиры, заметив, что такие обещания застройщиком даются уже не первый год.

«Вносили оплату по рассрочке мы своевременно, все зафиксировано чеками. Мы ждали ключи в августе этого года, теперь новые заверения – в конце декабря», - посетовала она.

Изучив положение дел, глава Дагестана поручил минстрою республики ускорить процесс с оформлением документов и приемкой этого жилого блока, параллельно с которым должно быть завершено обустройство его входной группы и прилегающей территории. Два других блока комплекса со встроенными торговыми площадями сейчас только на стадии устройства наружных стен и внутренних перегородок.

«Обязательства вы должны выполнить несмотря ни на что. В противном случае вы больше ни один кирпич на территории республики не положите! Если есть проблемы с рабочей силой, надо ее решать. Определитесь с графиками завершения работ и заселения: первый блок необходимо сдать в декабре этого года, второй – в августе 2023-го, третий – в декабре следующего года. И перестаньте обманывать людей. Я это проконтролирую лично», - обратился к застройщикам Сергей Меликов.