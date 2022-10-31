В ее праздничном открытии поучаствовали руководитель Минмолодежи региона Камил Саидов, сотрудники органов исполнительной власти региона, Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ).
Глава Минмолодежи поприветствовал собравшихся и поблагодарил ФАДМ за организацию мероприятия по важной теме.
«Эта угроза остается для нас актуальной. И на этой конференции мы делимся технологиями и успешными практиками противостояния распространения идеологии терроризма и экстремизма», – высказался он.
В рамках первого дня мероприятия прошла пленарная сессия на тему профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.