ЗАМАНА - Конференция «Формула согласия» стартовала в Каспийске

Конференция «Формула согласия» стартовала в Каспийске

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31 октября, 2022. Понедельник 08:24
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Конференция «Формула согласия» стартовала в Каспийске

29 октября в Каспийске началась Всероссийская конференция «Формула согласия» по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи, информирует пресс-служба Министерства молодежи Дагестана.

Конференция «Формула согласия» стартовала в Каспийске

В ее праздничном открытии поучаствовали руководитель Минмолодежи региона Камил Саидов, сотрудники органов исполнительной власти региона, Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ).

Глава Минмолодежи поприветствовал собравшихся и поблагодарил ФАДМ за организацию мероприятия по важной теме.

«Эта угроза остается для нас актуальной. И на этой конференции мы делимся технологиями и успешными практиками противостояния распространения идеологии терроризма и экстремизма», – высказался он.

В рамках первого дня мероприятия прошла пленарная сессия на тему профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

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