Конференция «Формула согласия» стартовала в Каспийске

29 октября в Каспийске началась Всероссийская конференция «Формула согласия» по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи, информирует пресс-служба Министерства молодежи Дагестана.

В ее праздничном открытии поучаствовали руководитель Минмолодежи региона Камил Саидов, сотрудники органов исполнительной власти региона, Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ).

Глава Минмолодежи поприветствовал собравшихся и поблагодарил ФАДМ за организацию мероприятия по важной теме.

«Эта угроза остается для нас актуальной. И на этой конференции мы делимся технологиями и успешными практиками противостояния распространения идеологии терроризма и экстремизма», – высказался он.

В рамках первого дня мероприятия прошла пленарная сессия на тему профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.