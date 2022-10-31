В собственность Дагестана вернулись 16 земельных участков

Как информирует Руководитель управления правового обеспечения и претензионно-исковой работы Минимущества РД Мадина Абакарова, земельные участки были нелегально переданы лидером села Усемикент Каякентского района. За это в его отношении было возбуждено уголовное дело, а Минимущество республики обратилось в суд с требованием – вернуть данные отчужденные участки в собственность страны. Общая площадь земель 1600 га.





