ЗАМАНА - В собственность Дагестана вернулись 16 земельных участков

В собственность Дагестана вернулись 16 земельных участков

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31 октября, 2022. Понедельник 08:11
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В собственность Дагестана вернулись 16 земельных участков

Суд вернул в собственность Республики Дагестан 16 земельных участков.

В собственность Дагестана вернулись 16 земельных участков

Как информирует Руководитель управления правового обеспечения и претензионно-исковой работы Минимущества РД Мадина Абакарова, земельные участки были нелегально переданы лидером села Усемикент Каякентского района. За это в его отношении было возбуждено уголовное дело, а Минимущество республики обратилось в суд с требованием – вернуть данные отчужденные участки в собственность страны. Общая площадь земель 1600 га.


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