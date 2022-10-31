Как информирует Руководитель управления правового обеспечения и претензионно-исковой работы Минимущества РД Мадина Абакарова, земельные участки были нелегально переданы лидером села Усемикент Каякентского района.
За это в его отношении было возбуждено уголовное дело, а Минимущество республики обратилось в суд с требованием – вернуть данные отчужденные участки в собственность страны. Общая площадь земель 1600 га.
В собственность Дагестана вернулись 16 земельных участков
- Автор Дарья
- 31 октября, 2022. Понедельник 08:11
Суд вернул в собственность Республики Дагестан 16 земельных участков.
Как информирует Руководитель управления правового обеспечения и претензионно-исковой работы Минимущества РД Мадина Абакарова, земельные участки были нелегально переданы лидером села Усемикент Каякентского района.
За это в его отношении было возбуждено уголовное дело, а Минимущество республики обратилось в суд с требованием – вернуть данные отчужденные участки в собственность страны. Общая площадь земель 1600 га.
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