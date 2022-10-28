Заур Эминов поделился сведениями о дальнейшей судьбе гостиницы «Дагестан»

О планах эффективного использования гостиницы «Дагестан» в прямом эфире ЦУР сообщил вице-премьер РД Заур Эминов.

Гостиница «Дагестан» длительный период времени находилась в аренде у филиала Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ (РИНХ), но через судебное разбирательство ее вернули региону. В данный момент проходит взыскание задолженности по арендным платежам.

«Она является объектом культурного наследия, в первую очередь при использовании должен быть реализован принцип охраны. Будущему арендатору необходимо иметь возможность привести гостиницу в надлежащий вид и эксплуатировать по назначению», – отметил вице-премьер.

Эминов добавил, что в качестве альтернативы также обсуждается возможность размещения на объекте органов исполнительной власти.