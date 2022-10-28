Гостиница «Дагестан» длительный период времени находилась в аренде у филиала Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ (РИНХ), но через судебное разбирательство ее вернули региону. В данный момент проходит взыскание задолженности по арендным платежам.
«Она является объектом культурного наследия, в первую очередь при использовании должен быть реализован принцип охраны. Будущему арендатору необходимо иметь возможность привести гостиницу в надлежащий вид и эксплуатировать по назначению», – отметил вице-премьер.
Эминов добавил, что в качестве альтернативы также обсуждается возможность размещения на объекте органов исполнительной власти.