ЗАМАНА - Заур Эминов поделился сведениями о дальнейшей судьбе гостиницы «Дагестан»

Заур Эминов поделился сведениями о дальнейшей судьбе гостиницы «Дагестан»

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28 октября, 2022. Пятница 18:08
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Заур Эминов поделился сведениями о дальнейшей судьбе гостиницы «Дагестан»

О планах эффективного использования гостиницы «Дагестан» в прямом эфире ЦУР сообщил вице-премьер РД Заур Эминов.

Заур Эминов поделился сведениями о дальнейшей судьбе гостиницы «Дагестан»

Гостиница «Дагестан» длительный период времени находилась в аренде у филиала Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ (РИНХ), но через судебное разбирательство ее вернули региону. В данный момент проходит взыскание задолженности по арендным платежам.

«Она является объектом культурного наследия, в первую очередь при использовании должен быть реализован принцип охраны. Будущему арендатору необходимо иметь возможность привести гостиницу в надлежащий вид и эксплуатировать по назначению», – отметил вице-премьер.

Эминов добавил, что в качестве альтернативы также обсуждается возможность размещения на объекте органов исполнительной власти.

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