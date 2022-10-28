В Сулейман-Стальском районе завершился ремонт 8 км автодороги

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Сулейман-Стальском районе завершился ремонт автодороги регионального значения «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» на участке км 15 – км 23.

Как информирует пресс-служба Минтранса республики, в процессе ремонта работники обновили асфальтобетонное покрытие, а также установили тротуары в селах Касумкент и Саидкент.

«Также специалисты отремонтировали мост и провели водоотвод, осуществили комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе разместили новые дорожные знаки, обустроили пешеходные переходы и нанесли горизонтальную разметку. Все работы проходили в строгом соответствии с утвержденным календарным расписанием и завершены в срок», – уточняет ведомство.