ЗАМАНА - Глава Дагестана провел встречу с семьями погибших в ходе спецоперации военнослужащих

Глава Дагестана провел встречу с семьями погибших в ходе спецоперации военнослужащих

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28 октября, 2022. Пятница 14:12
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Глава Дагестана провел встречу с семьями погибших в ходе спецоперации военнослужащих

Вчера, 27 октября, руководитель РД Сергей Меликов провел встречу с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Глава Дагестана провел встречу с семьями погибших в ходе спецоперации военнослужащих

До начала встречи глава республики и представители органов власти региона возложили цветы к портретам военнослужащих.

«Мы разделяем с вами вашу утрату и никоим образом не отдаляем себя от тех страданий, которые выпали на вашу долю. Мы делаем это искренне, и надеемся быть вам полезными. Хочу поблагодарить вас за терпение и мужество, с которыми вы отнеслись к тому, что ваши родные и близкие оказались в зоне специальной военной операции и с оружием в руках защищали нашу родину. Вечная память и вечная слава нашим ребятам!», – высказался Меликов.

«Я дал себе слово, что с каждой семьёй обязательно увижусь. В таком формате или в муниципалитетах, где вы проживаете. И я это буду делать до тех пор, пока вам будет необходима моя поддержка», – отметил руководитель республики.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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