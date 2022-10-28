ЗАМАНА - В поселке Ленинкент приостановят подачу газа

В поселке Ленинкент приостановят подачу газа

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28 октября, 2022. Пятница 10:20
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В поселке Ленинкент приостановят подачу газа

АО «Газпром газораспределение Махачкала» оповещает пользователей о временном отключении подачи газа в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы, информирует пресс-служба компании.

В поселке Ленинкент приостановят подачу газа

«С 10:00 до 14:00 14 ноября этого года будет отключено газоснабжение во 2 МКР, 3 МКР, 4 МКР поселка Ленинкент. Подача газа будет приостановлена из-за осуществления ремонтных работ по техприсоединению по программе догазификации», – сообщила пресс-служба компании.

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