ЗАМАНА - Жители Дагестана могут принять участие в просветительской акции «Большой этнографический диктант»

Жители Дагестана могут принять участие в просветительской акции «Большой этнографический диктант»

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28 октября, 2022. Пятница 09:52
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Жители Дагестана могут принять участие в просветительской акции «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября 2022 года в России будет проходить VII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», информирует пресс-служба Миннаца Дагестана.

Жители Дагестана могут принять участие в просветительской акции «Большой этнографический диктант»

«Организация такой акции способствует привлечению внимания к изучению этнографии как науки, которая занимает важное место в гармонизации межнациональных отношений.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности граждан, способствует будущему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия. Акция пройдет в Российской Федерации и за ее пределами. Результаты будут оглашены ко Дню Конституции России 12 декабря 2022 года», — уточнила пресс-служба.

В ведомстве отметили, что дагестанцы, которые желают принять офлайн участие в диктанте, могут 3 ноября посетить площадку в Музей искусств «Центр Этнической культуры». Старт написания диктанта – 11:00 по мск. Ответить на вопросы в онлайн-формате можно с 3 по 8 ноября на официальном портале.

Правильные ответы на задания появятся на сайте Диктанта до 11 ноября 2022 года.

Подробнее о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на портале и в официальной группе ВКонтакте –  или в Миннаце Дагестана по следующим контактам: 67-21-26, 8-928-521-91-01.

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