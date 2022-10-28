Глава Дагестана провел собрание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Вчера, 27 октября, прошло собрание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения народного классика поэзии Дагестана Расула Гамзатова под председательством руководителя региона Сергея Меликова.

Начиная совещание, Меликов высказался: «Нам, дагестанцам, землякам Расула Гамзатовича, необходимо нести с гордостью его имя в большой мир, воспитывать на его творчестве подрастающее поколение. В сегодняшний судьбоносный исторический период такая опора крайне важна: есть ценности, которые стоят выше событий, происходящих вокруг».

Глава республики рассказал собравшимся о том, что в начале зимы пройдет собрание федерального оргкомитета по празднованию юбилея Расула Гамзатова под руководством заместителя премьер-министра России Татьяной Голиковой.

Как он озвучил, главные мероприятия программы пройдут в день рождения классика в Махачкале и в сентябре-октябре 2023 года – в Государственном Кремлевском Дворце Москвы. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.