Смотровую площадку в поселке Тарки планируют благоустроить

Власти Советского района Махачкалы собираются благоустроить смотровую площадку в поселке Тарки в пригородной части Махачкалы, информирует руководитель муниципалитета Арсен Айдиев во время прямого эфира, проведенного ЦУР Дагестана.

Тарки - большой поселок городского типа на восточном склоне горы Тарки-Тау в 4 км от Махачкалы. Это один из старинных населенных пунктов региона. Оттуда открывается вид на Каспий и на всю столицу республики.

"Каждый год турпоток в Дагестане растет. В связи с этим нашим гостям интересны новые места, а с Тарки открывается потрясающий вид на Махачкалу. Поэтому мы собираемся выйти с инициативой благоустройства смотровой площадки в поселке Тарки в рамках федеральных и республиканских программ", — высказался Айдиев.

Как он заметил, муниципалитет имеет большой потенциал для развития туризма. "Исторический центр Махачкалы территориально относится к Советскому району и это дает заметный потенциал для развития туризма", — заявил Айдиев.