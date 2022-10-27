ЗАМАНА - В Дагестане появился Telegram-бот для наказания нарушителей ПДД

В Дагестане появился Telegram-бот для наказания нарушителей ПДД

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27 октября, 2022. Четверг 16:21
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В Дагестане появился Telegram-бот для наказания нарушителей ПДД

Госавтоинспекция МВД по Дагестану представила Telegram-бот, куда неравнодушные жители смогут отправить видеозаписи правонарушений на дорогах. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УГИБДД по региону.

В Дагестане появился Telegram-бот для наказания нарушителей ПДД

"Госавтоинспекция МВД по Дагестану запускает Telegram-бот, через который неравнодушные дагестанцы смогут отправить ролики с записями правонарушений в области дорожного движения", — заявило ведомство.

Уточняют, что свидетелям нарушений ПДД можно отправить видео с указанием места, даты и времени совершения правонарушения.

"Если вы стали свидетелем нарушения ПДД на дорогах региона, отправьте видео с указанием места, даты и времени совершения правонарушения, а также госномеров автомобиля-нарушителя в телеграм-бот Госавтоинспекции МВД по региону", — уточнила пресс-служба.

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