ЗАМАНА - Учащиеся ДГУ изучают народные промыслы дагестанских аулов в рамках экспедиции

Учащиеся ДГУ изучают народные промыслы дагестанских аулов в рамках экспедиции

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27 октября, 2022. Четверг 13:51
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Учащиеся ДГУ изучают народные промыслы дагестанских аулов в рамках экспедиции

ДГУ проводит научную экспедицию «Древние народные художественные промыслы Дагестана: будущее брендов» в рамках реализации проекта «Социальные лифты для каждого», информирует пресс-служба университета.

Учащиеся ДГУ изучают народные промыслы дагестанских аулов в рамках экспедиции

«Профессиональный конкурс “Открываем Россию заново” реализуют в 2022 году ДГУ, НИУ ВШЭ и АНО “Россия – страна возможностей”. В рамках этой программы учащиеся факультета управления ДГУ совместно со студентами из лучших вузов Москвы и Севастополя изучают народные промыслы сел Балхар, Унцукуль, Гоцатль, Кубачи, Хив. 12 будущих специалистов осуществляют маркетинговые исследования для выявления направлений развития народного художественного промысла республики», – заявляет пресс-служба.

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