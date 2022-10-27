«Профессиональный конкурс “Открываем Россию заново” реализуют в 2022 году ДГУ, НИУ ВШЭ и АНО “Россия – страна возможностей”. В рамках этой программы учащиеся факультета управления ДГУ совместно со студентами из лучших вузов Москвы и Севастополя изучают народные промыслы сел Балхар, Унцукуль, Гоцатль, Кубачи, Хив. 12 будущих специалистов осуществляют маркетинговые исследования для выявления направлений развития народного художественного промысла республики», – заявляет пресс-служба.
Учащиеся ДГУ изучают народные промыслы дагестанских аулов в рамках экспедиции
- Автор Дарья
- 27 октября, 2022. Четверг 13:51
ДГУ проводит научную экспедицию «Древние народные художественные промыслы Дагестана: будущее брендов» в рамках реализации проекта «Социальные лифты для каждого», информирует пресс-служба университета.
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