«Ростелеком» обеспечит мобильную связь в высокогорных селах Дагестана

«Ростелеком» планирует построить и запустить 34 базовые станции мобильной связи в горных районах Дагестана до конца марта следующего года. Они появятся в процессе 2-го этапа реализуемого Минцифры России проекта по ликвидации цифрового неравенства в малых и удаленных населенных пунктах. В рамках так называемого «УЦН 2.0» высокогорные территории села получат современную мобильную связь, включая доступ в интернет по технологии LTE (4G). Об этом проинформировала пресс-служба «Ростелеком».

Объекты телекоммуникационной инфраструктуры «Ростелеком» возведет в 17 районах республики. Вместе с высокогорными селами в перечень проекта попал и населенный пункт в равнинном Тарумовском районе. Базовые станции предоставят мобильную связь жителям населенных пунктов с численностью 100 — 500 человек. Размещение оборудования по проекту “УЦН 2.0” пройдет на тех территориях, где ранее вообще не было сотовой связи и где коммерческим операторам обеспечивать ее невыгодно.