Первая модельная библиотека начала работу в Кизилюрте

Первая модельная библиотека открыла свои двери в Кизилюрте в рамках нацпроекта «Культура» на площадке Централизованной городской библиотеки, информирует пресс-служба Министерства культуры региона.

На церемонии открытия побывали глава Кизилюрта Магомед Магомедов и руководитель Минкультуры Дагестана Зарема Бутаева.

«Централизованная библиотечная система города Кизилюрта – 5-я модельная библиотека в регионе. Следующей свои двери для читателей откроет городская библиотека – филиал №1 ЦБС Избербаша», – заявила Зарема Бутаева. Библиотека представляет собой современный интеллектуальный и образовательный центр, в котором обеспечены удобные места для индивидуальных и групповых занятий с ребятами, коворкинг-зона, зал с мультимедийным оборудованием, компьютерный уголок, пространство для тематических выставок, а также творческая мастерская.