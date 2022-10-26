Педагоги из Дагестана поучаствовали во Всероссийском форуме классных руководителей

Поучаствовали и 28 представителей из Дагестана, в том числе учитель географии махачкалинской школы № 14 Ильдар Хусаинов и преподаватель Технического колледжа имени Ашуралиева Идрис Амиралиев. В течение двухдневной работы мероприятия учителя участвовали в круглых столах, искали ответы на актуальные вопросы в области педагогики на мастер-классах, обменивались опытом, обдумывали совместные проекты и так далее. Глава Минобрнауки региона Яхья Бучаев озвучил, что форум классных руководителей объединяет 1000 педагогов со всей России.