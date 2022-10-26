ЗАМАНА - Педагоги из Дагестана поучаствовали во Всероссийском форуме классных руководителей

Педагоги из Дагестана поучаствовали во Всероссийском форуме классных руководителей

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26 октября, 2022. Среда 15:20
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Педагоги из Дагестана поучаствовали во Всероссийском форуме классных руководителей

В Москве прошел Всероссийский форум классных руководителей. Большое событие в образовательной сфере собрало 1300 классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 субъектов страны.

Педагоги из Дагестана поучаствовали во Всероссийском форуме классных руководителей

Поучаствовали и 28 представителей из Дагестана, в том числе учитель географии махачкалинской школы № 14 Ильдар Хусаинов и преподаватель Технического колледжа имени Ашуралиева Идрис Амиралиев. В течение двухдневной работы мероприятия учителя участвовали в круглых столах, искали ответы на актуальные вопросы в области педагогики на мастер-классах, обменивались опытом, обдумывали совместные проекты и так далее. Глава Минобрнауки региона Яхья Бучаев озвучил, что форум классных руководителей объединяет 1000 педагогов со всей России. 

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