«Кавказской тропа» — новый федеральный проект. Он представляет туристический маршрут, который будет идти от Каспийского моря до Черного, соединяя Дербент и Сочи. Аналогов этому проекту в России на данный момент нет. Его протяженность составляет более 1000 километров. Преодолеть маршрут смогут поклонники трекинга, альпинизма, горного велосипеда.
Финальный вариант проекта собираются показать в первом квартале 2023 года, заявил начальник департамента стратегического развития «Кавказ. РФ» Алексей Елин.