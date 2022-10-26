ЗАМАНА - Сочи и Дербент свяжет туристический маршрут «Кавказская тропа»

Сочи и Дербент свяжет туристический маршрут «Кавказская тропа»

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26 октября, 2022. Среда 14:13
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На Северном Кавказе работают над новым туристическим маршрутом «Кавказская тропа». В создании проекта будут принимать участие финалисты конкурса «Мастера гостеприимства», информирует пресс-служба АО «Кавказ. РФ».

Сочи и Дербент свяжет туристический маршрут «Кавказская тропа»

«Кавказской тропа» — новый федеральный проект. Он представляет туристический маршрут, который будет идти от Каспийского моря до Черного, соединяя Дербент и Сочи. Аналогов этому проекту в России на данный момент нет. Его протяженность составляет более 1000 километров. Преодолеть маршрут смогут поклонники трекинга, альпинизма, горного велосипеда.

Финальный вариант проекта собираются показать в первом квартале 2023 года, заявил начальник департамента стратегического развития «Кавказ. РФ» Алексей Елин.

 

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