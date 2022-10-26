ЗАМАНА - Открыт прием заявок для участия в конкурсе «Молодой предприниматель-2022»

Открыт прием заявок для участия в конкурсе «Молодой предприниматель-2022»

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26 октября, 2022. Среда 10:44
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Открыт прием заявок для участия в конкурсе «Молодой предприниматель-2022»

Центр поддержки предпринимательства РД (ЦПП) объявил о старте приема заявок на участие в республиканском конкурсе «Молодой предприниматель-2022».

Открыт прием заявок для участия в конкурсе «Молодой предприниматель-2022»

Задача конкурса – формирование и развитие устойчивого сообщества молодых предпринимателей, заинтересованных в ведении бизнеса на территории Дагестана.

Конкурс пройдет в 8 номинациях: «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Международный бизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес».

Принять участие могут граждане России, которые постоянно проживают и осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Дагестана, в возрасте от 14 до 35 лет включительно на момент заполнения заявки.

Заявку на участие нужно направить в срок до 31 октября в электронном виде на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или на бумажном носителе в Центр поддержки предпринимательства региона.

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