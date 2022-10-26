В Советском районе Махачкалы благоустроили 14 дворовых и 3 общественных территорий

В Советском районе Махачкалы за два года благоустроили 14 дворовых и 3 общественных территорий. Об этом в прямом эфире ЦУР проинформировал руководитель Советского района города Арсен Айдиев.

Как он сообщил, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в минувшем году благоустроили 6 дворовых территорий, а в 2022 году почти завершены работы по благоустройству 8 дворовых территорий, которые были отобраны жителями района.

Арсен Айдиев также озвучил, что в этом году в Советском районе осуществлялись работы и по благоустройству 3-х общественных пространств: сквер на улице Абубакарова возле Центральной джума-мечети; аллея в поселке Кяхулай по улице Школьной, до улицы Богданова; сквер по проспекту Имама Шамиля, 34, 36.